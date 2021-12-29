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Анна Маляр, замглавы украинского оборонного ведомства, в рамках недавнего телеэфира попросила украинок не беспокоиться из-за ввода воинского учета для представительниц женского пола.

Согласно ее словам, никто не станет силой забирать женщин в армию. Новый закон, который обязывает их находиться на воинском учете, необходим лишь для обновления уже имевшихся в государстве правил. По этой причине для паники и беспокойства нет никаких оснований, считает замминистра. Она добавила, что это практически не поменяет жизнь гражданок Украины.

Замруководителя Минобороны напомнила, что еще 23 года назад кабмин выпустил постановление, по которому работницы примерно сорока профессий должны в обязательном порядке вставать на воинский учет. Недавний приказ только обновляет данный список. Основная часть украинок не будут читаться призывниками после посещения комиссариатов.

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