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Североатлантический альянс ведет военное строительство с прицелом на полномасштабную войну против России, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он отметил также, что именно поэтому Москве не стоит ожидать гарантий безопасности от НАТО и Соединенных Штатов.

Альянс, по словам Фомина, передвинул свои границы почти на 1000 километров в восточном направлении и продолжает делать это. Сейчас НАТО может нанести удары по России, причем подлетное время ракет с американских авиабаз в Прибалтике составит не более нескольких минут.

Кроме того, Соединенные Штаты и Альянс постоянно осуществляют разведывательные полеты вдоль российских границ, все чаще отправляют в регион свои истребители и бомбардировщики. Все это необходимо для обнаружения уязвимостей в системе противовоздушной обороны России.

Прикрываясь истерией с «нападением РФ на Украину» блок также вывел фактически к самым границам России свою артиллерию и другие подразделения, которые теперь могут атаковать сразу с нескольких направлений. Ситуация становится угрожающей, поэтому Москве нужно срочно предпринимать меры для устранения угрозы.

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