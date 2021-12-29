Североатлантический альянс ведет военное строительство с прицелом на полномасштабную войну против России, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он отметил также, что именно поэтому Москве не стоит ожидать гарантий безопасности от НАТО и Соединенных Штатов.

Альянс, по словам Фомина, передвинул свои границы почти на 1000 километров в восточном направлении и продолжает делать это. Сейчас НАТО может нанести удары по России, причем подлетное время ракет с американских авиабаз в Прибалтике составит не более нескольких минут.

Кроме того, Соединенные Штаты и Альянс постоянно осуществляют разведывательные полеты вдоль российских границ, все чаще отправляют в регион свои истребители и бомбардировщики. Все это необходимо для обнаружения уязвимостей в системе противовоздушной обороны России.

Прикрываясь истерией с «нападением РФ на Украину» блок также вывел фактически к самым границам России свою артиллерию и другие подразделения, которые теперь могут атаковать сразу с нескольких направлений. Ситуация становится угрожающей, поэтому Москве нужно срочно предпринимать меры для устранения угрозы.