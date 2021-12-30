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Алан Марзаев, возглавляющий министерство ЖКХ в Республике Башкирия, подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой он раздает указания уфимским чиновникам с использованием отборного русского мата. 28 декабря на радио «Эхо Москвы в Уфе» он признал, что запись является настоящей.

«Никогда трусом или слабаком не был. [Запись] не слили осознанно, а человек не дослушал и скинул в группу, где замы главы администрации [Уфы]. А вот оттуда уже кто-то слил», – рассказал Марзаев.

Он также отметил, что вины с себя не снимает. Министр не должен высказываться в подобном духе, но Уфу действительно запустили. Марзаев принес извинения жителям города, которые были вынуждены случать его выражения, однако отметил, что его «речь» была предназначена для определенной группы лиц.

Министр также пояснил, что приказ чиновникам «вылизать улицы Уфы» к приезду главы республики Хабирова не означает, что нужно устроить показуху. Речь шла о том, что Хабиров просто сделает выводы и уволит всех причастных к некачественной уборке городских улиц.

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