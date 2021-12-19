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Границы НАТО устанавливает исключительно НАТО, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. В ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом она также отметила, что Россия не имеет полномочий диктовать Альянсу условия и устанавливать для него свои правила.

По словам Ламбрехт, НАТО должен сперва предпринять «надежные меры» для сдерживания Москвы, а затем мирным путем уладить ситуацию на Украине. Министр отметила, что и она, и литовское военное ведомство отлично видят, что там назревает серьезный конфликт.

Напомним, что ранее глава Минобороны Германии пугала Россию экономическими санкциями и дипломатическими наказаниями. При этом она заявляла, что ограничения нужно вводить против политиков РФ, которые «ответственны» за стягивание войск к границам Украины.

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