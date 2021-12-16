Если Россия «вторгнется на Украину», то планету ожидает новая мировая война. Такое заявление сделала украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Она высказалась в том духе, что подобный сценарий весьма вероятен в геополитическом плане. Если «Россия нападет», то война якобы охватит и соседние государства Восточной Европы. Это вынудит НАТО вмешаться в конфликт, что и приведет к началу Третьей мировой войны.

По словам Лапутиной, глобальный конфликт можно предотвратить. Для этого Запад должен продолжать «уделять Украине внимание», а не оставлять ее один на один против РФ.

Истерия с «нападением РФ на Украину» и мифической военной активностью «на границах» соседней страны продолжается уже несколько недель. При этом Москва неоднократно заявляла, что не строит планов вторжения. Впрочем, Запад этой истерикой преследует собственные цели, поэтому он остается глухим к сообщениям из РФ.