Американское издание Military Watch присоединилось к антироссийской истерике Запада и тоже решило строить планы на гипотетическую войну между РФ и Украиной. Авторы публикации сравнили возможности обеих сторон и заявили, что украинские ПВО за первые сутки вооруженного столкновения будут уничтожены.

В распоряжении Киева имеются истребители МиГ-29 и Су-27, которые представляют собой довольно мощные воздушные платформы. Однако за 30 лет независимости Украины не удосужилась модернизировать эти самолеты, поэтому они не смогут оказать достойное сопротивление российским ВКС.

То же самое относится и к ПВО, которая у Киева присутствует лишь на бумаге. Украина имела большое количество советских зенитно-ракетных комплексов С-200, однако из-за «недостаточно мобильности» сняла их с вооружения. В качестве замены не было предложено ничего.

Также в распоряжении ВСУ имелись ЗРК С-300ПТ/ПС, но и с ними не все ладно. Имеются достоверные факты продажи этих комплексов Америке, поэтому у Киева осталось мизерное их количество.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что в гипотетической войне Россия захватит превосходство в воздухе за сутки и сможет начать наземную операцию. Реальное же противостояние вряд ли состоится, потому что у Москвы нет никакого желания захватывать государство с отсутствующей напрочь экономикой и множеством проблем.