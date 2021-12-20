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В условиях роста военно-разведывательной активности ВВС США в Польше Россия вновь отправляет в полеты над Беларусью бомбардировщики-носители ядерного оружия, чтобы продемонстрировать НАТО защиту своего союзника. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На фоне растущей напряженности между Беларусью и НАТО ВВС США ведут обширное наблюдение за этим постсоветским государством, включая радиоэлектронный мониторинг всей его территории и оптико-электронную разведку его западных регионов. Об этом сообщил 18 декабря заместитель главы Совета безопасности Беларуси генерал-майор Владимир Арчаков.

«Увеличилась интенсивность полетов разведки и стратегической авиации США в воздушном пространстве Польши, вблизи государственной границы Беларуси», – сказал Арчаков.

Он также отметил присутствие 4000 американских военнослужащих возле польско-белорусской границы и новое соглашение о расширении сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой, позволяющее разместить около 20 000 американских военнослужащих.

Белорусское военно-политическое руководство считает растущее присутствие США в Польше, а также планируемое размещение американских ракет большой дальности в Европе, серьезными угрозами безопасности. Страна приступила к новым закупкам российской техники, включая, возможно, баллистические ракеты «Искандер», а также системы ПВО большой дальности С-400. Президент Беларуси Александр Лукашенко также указал, что в стране может быть размещено российское ядерное оружие, при этом инфраструктура советских времен для таких активов все еще существует и обслуживается.

Отношения Минска с  Западным блоком ухудшились с 2020 года, поскольку западные державы стремились поддержать прозападных протестующих и бунтовщиков в стране и вводили все более жесткие экономические санкции в отношении Беларуси. Ранее Россия поддерживала Беларусь во время высокой напряженности в минувшем ноябре, осуществив над ее территорией полеты бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, в сопровождении белорусских истребителей.

18 декабря, вскоре после того, как американцы усилили разведывательные операции вблизи границ Беларуси, Россия вновь направила бомбардировщики Ту-22М3 для дальнейших облетов в качестве демонстрации силы и сигнала для НАТО. По всей видимости, Беларусь окончательно перешла к более тесной интеграции своей обороны с Россией на фоне роста действий, воспринимаемых как угрозы с Запада.

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