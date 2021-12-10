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В условиях растущей напряженности между США и Россией американские законодатели делают заявления, отстаивающие крайне жесткую линию, но это вряд ли будет отражено в реальной политике. Такое мнение выражает американское военное издание Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

На фоне растущей напряженности между США и Россией, связанной как с продолжающейся гражданской войной на Украине, так и с политической ориентацией Беларуси, сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер подчеркнул, что нельзя исключать возможность для США нанесения первыми ядерного удара против России. Он заявил, что один из возможных вариантов действий может заключаться в том, что «мы выступаем вместе с нашими кораблями в Черном море и наносим разрушения российскому военному потенциалу», не исключая атаку американских наземных войск и применение первыми ядерного оружия.

Это последовало за объявлением о возможности развертывания сухопутных войск США в пределах восточных рубежей НАТО. Уикер заявил: «Я не исключаю военных действий. Я думаю, что мы начинаем делать ошибку, когда снимаем военные варианты со стола».

Заявления сенатора, похоже, не отражают консенсуса в Вашингтоне: специальный советник администрации Байдена по ядерной безопасности, старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением в Совете национальной безопасности Джон Вольфсталь назвал это заявление «опасным и безответственным». Но некоторые другие, такие как конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер, поддержали позицию Уикера.

«Россия наступает, пока не упирается в кирпичную стену. Мы можем быть кирпичной стеной, или нам следует отступить, как в случае Судетской области перед Второй мировой войной, и надеяться, что Кремль не намерен восстанавливать весь бывший Советский Союз. История повторяется, но мы всегда отрицаем, что это происходит», – заявил Кинзингер.

Россия и Соединенные Штаты обладают первым и вторым по величине ядерными арсеналами в мире, имея в каждом более 7000 боеголовок – что в пять раз больше, чем все остальные семь ядерных держав вместе взятых.

Американские законодатели уже давно делают заявления, отстаивающие гораздо более жесткую линию, чем того требует официальная политика. Так, в 2017 году широко распространялись призывы к неспровоцированным действиям против Северной Кореи, включая планы массового применения ядерного оружия. В 2015 и 2016 годах, в преддверии президентских выборов, кандидаты и законодатели также часто призывали объявить запретную для полетов зону над Сирией без разрешения ООН. Это означало бы решение сбивать сирийские и российские военные самолеты над воздушным пространством страны, чтобы обеспечить доступ только западной авиации.

Такие заявления часто находили отклик у американской общественности и зачастую приносили имиджевые выгоды внутри страны для тех, кто их делал, но редко претворялись в реальную политику.

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