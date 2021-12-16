ОАЭ приостановили переговоры с США о закупке F-35, что вновь сделало вероятной сделку с Россией по поставкам малозаметного истребителя Checkmate. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Объединенные Арабские Эмираты приостановили переговоры с США о приобретении истребителей-невидимок F-35 после того, как за несколько месяцев обсуждений зашли в тупик планы на покупку 50 истребителей и 18 беспилотников MQ-9 Reaper, а также различных связанных с ними вооружений на общую сумму 23 миллиарда долларов. Об этом заявил 14 декабря официальный представитель Эмиратов, подчеркнув, что «технические требования, суверенные эксплуатационные ограничения и анализ затрат / выгод» вынудили Абу-Даби пересмотреть свои планы закупок.

Это объявление было сделано менее чем через две недели после того, как ОАЭ неожиданно подписали контракт на 19 миллиардов долларов на приобретение у Франции 80 истребителей Rafale – самолетов предыдущего поколения, в которых отсутствуют передовые возможности малозаметности F-35. За исключением характеристик скорости и дальности, F-35 считается истребителем, превосходящим Rafale по всем основным параметрам. Американский самолет оснащен самым мощным на данный момент истребительным двигателем в западном мире, а французский – самым слабым.

В ответ на выход Абу-Даби из сделки госсекретарь США Энтони Блинкен 15 декабря отметил, что продажа все еще возможна, несмотря на более ранние свидетельства того, что администрация Байдена выступила против такой сделки. «Мы хотим убедиться, например, в том, что наша приверженность качественному военному превосходству Израиля сохранится, поэтому мы хотели провести полный обзор любых технологий, которые продаются или передаются другим партнерам в регионе, включая ОАЭ», – заявил он, отвечая на вопрос СМИ по данному поводу.

Как сообщалось ранее, сделка по F-35 предусматривает множество подробных условий использования самолета и требует от Абу-Даби политических уступок, многие из которых касаются его тесных экономических связей и сделок в сфере безопасности с Китаем, против чего давно выступает Вашингтон.

В настоящее время ВВС ОАЭ эксплуатируют два типа легких истребителя четвертого поколения – французский Mirage 2000 и американский F-16E. В то время как Rafale должен в первую очередь заменить стареющие «Миражи», ожидалось, что F-35, если он будет приобретен, в конечном итоге заменит F-16.

Если закупка F-35 окажется невозможной, то Абу-Даби для приобретения стелс-истребителя вполне может рассчитывать на российский Checkmate. Согласно ранее опубликованным сообщениям, помощь инвестиционного фонда Эмиратов способна предоставить для ВВС ОАЭ этот самолет пятого поколения в период после 2025 года.