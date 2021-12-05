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Беспилотный аппарат WZ-8, который Пекин продемонстрировал в 2019 году к 70-летию образования КНР, не имеет аналогов в мире. Сегодня гиперзвуковые БПЛА имеются только в распоряжении Китая, сообщило американское издание Military Watch.

Авторы отмечают, что Пекин тщательно скрывает все технические характеристики самолета, поэтому узнать их даже из неофициальных источников не представляется возможным. В то же время, по словам китайских инженеров, дрон способен разгоняться до 7-8 чисел Маха.

Авторы отмечают, что WZ-8 является разведывательным беспилотником и благодаря гиперзвуковой скорости получает практически неограниченные возможности для получения информации о потенциальном противнике. К примеру, он может находить американские эсминцы и авианосцы, после чего отправлять их координаты ракетным войскам для ударов по кораблям.

При этом сбить беспилотник имеющимися в распоряжении США средствами невозможно, так как ракеты систем ПВО и боезаряды класса «воздух-воздух» его просто не догонят.

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