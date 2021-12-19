Минобороны Великобритании наслаждается «триумфом» из-за сбитого в Сирии беспилотника, который летел по направлению к военной базе Соединенных Штатов. Для атаки на БПЛА Лондон применил истребитель Eurofighter Typhoon с ракетами класса «воздух-воздух».

Американские эксперты в публикации для издания Military Watch назвали этот эпизод «величайшей победой» Великобритании. Они отметили, что подобных успехов Лондон не знал еще со времен Второй мировой войны.

Британские эксперты тоже пребывают в экстазе от случившегося. Они торжественно заявляют, что хотя страна и перестала быть империей, но все еще может попасть по дрону ракетой один раз в 70 лет.

Сам инцидент произошел 14 декабря. К американской базе приближалось сразу два беспилотника. Один из них продемонстрировал «недружелюбное отношение» к британскому пилоту, поэтому тот задействовал ракету «воздух-воздух». Второй БПЛА сразу же изменил курс и исчез из поля зрения. Кто именно запустил эти дроны, в Лондоне не сообщают, рассказало агентство «РИА Новости».