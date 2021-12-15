Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные заявили, что из-за большого количества пластика на планете микробы начали эволюционировать. О результатах исследования на эту тему сообщает Microbial ecology.

Специалисты исследовали более 200 миллионов различных генов у микроорганизмов. По итогам этой работы было обнаружено около 30 тысяч ферментов, которые способны участвовать в разложении пластика. По словам учёных, это указывает на то, что микроорганизмы по всей планете начали эволюционировать. В дальнейшем они будут способны поедать пластик.

Около двух третей этих ферментов являются совершенно новыми, которые природа создала для разложения пластика. Таким образом, как отметили специалисты, микроорганизмы адаптируются к огромному количеству пластика, заполонившего планету из-за действий людей.

Кроме того, обнаруженные ферменты могут помочь человечеству в переработке пластика.

Ранее мы сообщали, что учёные из Китая разработали экологически чистый пластик на основе спермы лосося. Использовать такой материал можно для хранения вещей в сухих местах.

Вам может понравиться

Ученые из Франции доказали эффективность методики сна Сальвадора Дали

Группа исследователей из Франции смогла доказать, что способ сна, предложенный художником Сальвадором Дали, действительно повышает креативность человека. Специалисты напомнили, что автор картин советовал после тщательных раздумываний над определенной проблемой брать

В США собираются подключать людей к искусственному интеллекту

Специалисты США сделали важный шаг в изучении структуры мозга, который может помочь им превратить людей в управляемых биороботов. Об этом сообщает научное издание Nature Biomedical Engineering. Как сообщается, специалисты сумели
  • Анна
  • 13.12.2021
  • читать 1 минуту

Урожай в антарктической теплице может стать шагом на пути колонизации Марса

Учёные рассказали о значении антарктических теплиц для освоения космоса. Об этом сообщает издание NVL. Как сообщается, в Антарктиде расположена теплица под название EDEN ISS, где проводится тестирование технологий для выращивания
  • Анна
  • 13.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 15 декабря – пасмурно, до 10 °C |