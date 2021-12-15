Учёные заявили, что из-за большого количества пластика на планете микробы начали эволюционировать. О результатах исследования на эту тему сообщает Microbial ecology.

Специалисты исследовали более 200 миллионов различных генов у микроорганизмов. По итогам этой работы было обнаружено около 30 тысяч ферментов, которые способны участвовать в разложении пластика. По словам учёных, это указывает на то, что микроорганизмы по всей планете начали эволюционировать. В дальнейшем они будут способны поедать пластик.

Около двух третей этих ферментов являются совершенно новыми, которые природа создала для разложения пластика. Таким образом, как отметили специалисты, микроорганизмы адаптируются к огромному количеству пластика, заполонившего планету из-за действий людей.

Кроме того, обнаруженные ферменты могут помочь человечеству в переработке пластика.

Ранее мы сообщали, что учёные из Китая разработали экологически чистый пластик на основе спермы лосося. Использовать такой материал можно для хранения вещей в сухих местах.