Учёные из Китая создали экологически чистый материал, который является аналогом пластика, из спермы лосося.

Для этого, как сообщается, учёные задействовали ДНК рыб. Так, в эксперименте были совмещены нити ДНК спермы лосося с химическим веществом, основой для которого послужило растительное масло. Таким образом учёные получили гелеобразный материал. Он способен принять любую форму, а для застывания из него удаляется влага.

Изготавливать новый материал достаточно просто, также подчёркивается, что при его производстве в атмосферу выделяется на 97% меньше выбросов, чем во время производства обычного пластика. Также отмечается, что материал можно без труда перерабатывать – стоит опустить его в воду, и изделие превращается обратно в гидрогель.

Использовать новый пластик можно для упаковки предметов, которые требуется хранить в сухом месте.

Ранее мы сообщали, что учёные из Великобритании создали мягкое стекло. Разбить этот материал невозможно.