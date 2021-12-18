Олег Николенко, представитель украинского внешнеполитического ведомства, отметил, что отношения между Североатлантическим альянсом и Украиной зависят только от самого военно-политического блока и Киева.

Он добавил, что Украина имеет суверенное право на самостоятельное принятие решений о том, с кем и как она должна развивать свои международные отношения. Сюда входит и сотрудничество в военной сфере. Дипломат считает, что безопасность Европы сейчас находится под угрозой из-за «агрессии» со стороны России и эскалации конфликта в Донбассе, якобы происходящей из-за Москвы.

По мнению Николенко гарантировать безопасность на континенте можно только путем завершения международного конфликта, который «был развязан РФ», и сворачивания эскалации. Данное заявление он сделал после публикации российским МИДом проектов договоров с альянсом, в которых указывается, что он не должен расширяться на восток.