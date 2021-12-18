читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Олег Николенко, представитель украинского внешнеполитического ведомства, отметил, что отношения между Североатлантическим альянсом и Украиной зависят только от самого военно-политического блока и Киева.

Он добавил, что Украина имеет суверенное право на самостоятельное принятие решений о том, с кем и как она должна развивать свои международные отношения. Сюда входит и сотрудничество в военной сфере. Дипломат считает, что безопасность Европы сейчас находится под угрозой из-за «агрессии» со стороны России и эскалации конфликта в Донбассе, якобы происходящей из-за Москвы.

По мнению Николенко гарантировать безопасность на континенте можно только путем завершения международного конфликта, который «был развязан РФ», и сворачивания эскалации. Данное заявление он сделал после публикации российским МИДом проектов договоров с альянсом, в которых указывается, что он не должен расширяться на восток.

Вам может понравиться

Эксперт Пискорский назвал последствия отключения РФ от SWIFT

Матеуш Пискорский, польский эксперт, опубликовал материал в издании Myśl Polska, где поведал о том, что произойдет, если РФ отключат от межбанковской системы SWIFT. Согласно его словам, хоть соответствующая организация и

Телеканал CNN: Украина просит у США комплексы ПВО наподобие Patriot

Корреспонденты канала CNN, сославшись на знающие источники, отметили, что Киев запросил у Вашингтона установки ПВО наподобие «Патриотов». Недавно появилась информация о том, что вооруженные силы Украины в скором времени примут

National Interest: Америка стоит перед угрозой четырех масштабных войн

Реальность заставляет Соединенные Штаты начать сокращать свои военные обязательства, поскольку США сегодня стоят перед угрозой полномасштабных войн не только с Россией и Китаем. Об этом пишет в The National Interest
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |