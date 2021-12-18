читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители российского внешнеполитического ведомства сообщили, что выход РФ и США из Договора по открытому небу (ДОН) привел к уменьшению области его использования почти на восемьдесят процентов.

Речь идет о международном соглашении, которое Вашингтон перестал соблюдать осенью прошлого года. Москва решила покинуть его 18 декабря нынешнего года. В опубликованном сообщении указывается, что РФ уважает решение стран, продолжающих его соблюдение, и желает им успешной деятельности, однако без участия двух ключевых игроков Договора его эффективность значительно упадет.

Российские дипломаты при этом отмечают, что в развале ДОН виноваты США. Они добавили, что Москве тяжело далось решение о том, чтобы участвовать в нем, однако она пошла на данный шаг, желая укрепить безопасность и стабильность в мире. За двадцать лет РФ осуществила более шестисот миссий, приняв почти полтысячи полетов над своей территорией.

Вам может понравиться

В Петербурге сохраняется опасность получить травму из-за гололеда и подтопленных улиц

Синоптики обещают в Санкт-Петербурге резкое похолодание к концу недели. Это приведет к образованию наледи на тротуарах и проезжей зоне. В субботу, 18 декабря, прогнозируется мокрый снег. На улицах города остаются

Политик Брайнингер заявил о возможном расколе правящей в ФРГ коалиции из-за действий Бербок

Альберт Брайнингер, политик из ФРГ, отметил, что действия Анналены Бербок, руководителя МИД Германии, направленные против РФ, могут стать причиной раскола правящей коалиции. Об этом сообщили в РИА Новости. Согласно его

19FortyFive: Израильские противотанковые ракеты SPIKE могут помочь Украине в противостоянии с Россией

Может ли Украина получить на вооружение ракеты SPIKE? Военный обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Брент М. Иствуд оценил израильское семейство противотанковых ракет SPIKE как одну из самых передовых систем в мире,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |