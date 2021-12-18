Представители российского внешнеполитического ведомства сообщили, что выход РФ и США из Договора по открытому небу (ДОН) привел к уменьшению области его использования почти на восемьдесят процентов.

Речь идет о международном соглашении, которое Вашингтон перестал соблюдать осенью прошлого года. Москва решила покинуть его 18 декабря нынешнего года. В опубликованном сообщении указывается, что РФ уважает решение стран, продолжающих его соблюдение, и желает им успешной деятельности, однако без участия двух ключевых игроков Договора его эффективность значительно упадет.

Российские дипломаты при этом отмечают, что в развале ДОН виноваты США. Они добавили, что Москве тяжело далось решение о том, чтобы участвовать в нем, однако она пошла на данный шаг, желая укрепить безопасность и стабильность в мире. За двадцать лет РФ осуществила более шестисот миссий, приняв почти полтысячи полетов над своей территорией.