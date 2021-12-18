Евросоюз уже «устал расширяться», поэтому сейчас он не намерен принимать Украину, заявил замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс. Он пояснил, что в отдельных странах ЕС гражданское общество не приемлет столь оперативного расширения.

Также Вилумсонс назвал два главных условиях, при соблюдении которых Украина сможет вступить как в ЕС, так и в Североатлантический альянс. Она должна быть готова стать частью единой Европы, чего сейчас не наблюдается. Кроме того, НАТО и Евросоюз должны получить какую-то пользу от вступления Киева. Это условие также не соблюдено, но «не по вине Украины», уверен замглавы латвийского МИД.

Напомним, что НАТО маринует Украину и Грузию с 2008 года, когда было сделано заявление об их скором принятии в Альянс. Прошло 13 лет, но за это время ни одна из стран не получила План действий по вступлению, который является своеобразной дорожной картой. В этом году президент Украины Зеленский требовал немедленно принять страну в Североатлантический блок, однако добиться ему так ничего и не удалось.