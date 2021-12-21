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В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США отрицательно влияют на стабильность и баланс в мире, а также саботируют глобальный процесс по разоружению.

Китайские дипломаты обвинили американцев в том, что те решили в одностороннем порядке разорвать Договор по открытому небу, несмотря на беспокойство со стороны других стран-участниц соглашения. В результате из него вышла и РФ, причем последняя попыталась не допустить его распада, однако не смогла достучаться до США.

В китайском МИДе отметили, что Вашингтон до сих пор старается использовать тактику холодной войны, ставя во главу угла собственные интересы, а также постоянно нарушая соглашения и увеличивая свой боевой потенциал. Все это приводит к росту противостояния и конкуренции между крупными странами.

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