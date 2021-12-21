Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантическому альянсу, по мнению китайского внешнеполитического ведомства, следует забыть о существующих предрассудках в области идеологий, чтобы заняться поддержанием стабильности и безопасности в мире.

Дипломаты из КНР отметили, что западному военно-политическому блоку необходимо прекратить использовать политические инструменты и тактики холодной войны, а также тратить больше сил на укрепление стабильности на планете. Они также раскритиковали планы Соединенных Штатов по развертыванию ракет со средним радиусом поражения в европейских и азиатско-тихоокеанских странах.

МИД Китая добавил, что власти государства придерживаются оборонительной политики и неиспользования атомного оружия. В ведомстве заявили, что Пекин никогда не перемещал свои ядерные боеголовки в иные страны в отличие от США.

Вам может понравиться

Прогнозы синоптиков стали неожиданностью для Смольного

Синоптики предупреждали о наступлении похолодания в Санкт-Петербурге заранее. Однако Смольный во главе с Бегловым не стал мобилизовать ресурсы коммунальных служб, что привело к резкому росту ДТП утром 19 декабря. Накануне

В России начались испытания дрона «Орион» с бортовой радиолокационной станцией

В ОПК РФ сообщили, что на территории страны начались тесты дрона, оснащенного бортовой РЛС, предназначенной для обнаружения различных военных объектов на суше. Отмечается, что разведывательный беспилотник был разработан сотрудниками «Кронштадта»

В России создали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО

Владислав Лобаев, руководитель Lobaev Arms, отметил, что в РФ была спроектирована первая на планете снайперская винтовка, способная использовать пули 12.7 х 99 миллиметров, применяемые силами НАТО. Речь идет об оружии
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -13 °C | город Мытищи: погода, 21 декабря – пасмурно, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 декабря – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 21 декабря – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -16 °C | Армавир: погода, 21 декабря – пасмурно, до 1 °C |