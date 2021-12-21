Североатлантическому альянсу, по мнению китайского внешнеполитического ведомства, следует забыть о существующих предрассудках в области идеологий, чтобы заняться поддержанием стабильности и безопасности в мире.

Дипломаты из КНР отметили, что западному военно-политическому блоку необходимо прекратить использовать политические инструменты и тактики холодной войны, а также тратить больше сил на укрепление стабильности на планете. Они также раскритиковали планы Соединенных Штатов по развертыванию ракет со средним радиусом поражения в европейских и азиатско-тихоокеанских странах.

МИД Китая добавил, что власти государства придерживаются оборонительной политики и неиспользования атомного оружия. В ведомстве заявили, что Пекин никогда не перемещал свои ядерные боеголовки в иные страны в отличие от США.