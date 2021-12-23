Чтобы выдвигать ультиматумы Западу, Россия должна убрать из Калининградской области свои ОТРК «Искандер», угрожающие Европе, и вернуть Украине Крым. Такие скромные требования выдвинул бывший посол США в РФ Майкл Макфолл.

Он заявил, что РФ игнорирует любые требования союзников США и выдвигает свои ультиматумы только Вашингтону. Однако он не должен выполнять их, так как сперва нужно обеспечить стратегическую стабильность НАТО. Сделать это невозможно, так как РФ «аннексировала» Крымский полуостров, а также создала угрозу на восточных границах Альянса своими комплексами «Искандер».

Читатели издания The Washington Post, которое разместило публикацию Макфолла, уверены, что на переговоры с РФ необходимо соглашаться в любом случае. В следующий раз она может и не предложить дипломатические варианты решения существующих проблем, поэтому лучше не упускать имеющиеся возможности. Некоторые комментаторы также отметили, что к обсуждению любых договоренностей с РФ США обязаны привлекать своих союзников.