После модернизации зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» получил возможность более эффективно уничтожает беспилотные аппараты малых размеров, сообщил японский военный эксперт Масаи Сайто. Он напомнил, что теперь ЗРПК способен атаковать дроны новыми ракетами, дальность действия которых составляет 30 километров.

В издании Yahoo News Japan Сайто рассказал, что обновление существенно расширило возможности комплекса. Установленный на нем радар может обнаруживать цели на расстоянии 75 км и вести наблюдение сразу за четырьмя десятками потенциальных мишеней. Кроме того, его снабдили системой, подавляющей навигационные системы и радары БПЛА на дистанции до 18 км.

Увеличенная дальность комплексов, по мнению Сайто и российских военных экспертов, открывает новые возможности. Теперь ЗРПК способен наносить удары по беспилотникам и сбивать их, не опасаясь ответной ракетной атаки.