читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После модернизации зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» получил возможность более эффективно уничтожает беспилотные аппараты малых размеров, сообщил японский военный эксперт Масаи Сайто. Он напомнил, что теперь ЗРПК способен атаковать дроны новыми ракетами, дальность действия которых составляет 30 километров.

В издании Yahoo News Japan Сайто рассказал, что обновление существенно расширило возможности комплекса. Установленный на нем радар может обнаруживать цели на расстоянии 75 км и вести наблюдение сразу за четырьмя десятками потенциальных мишеней. Кроме того, его снабдили системой, подавляющей навигационные системы и радары БПЛА на дистанции до 18 км.

Увеличенная дальность комплексов, по мнению Сайто и российских военных экспертов, открывает новые возможности. Теперь ЗРПК способен наносить удары по беспилотникам и сбивать их, не опасаясь ответной ракетной атаки.

Вам может понравиться

Ополченцы ДНР атаковали украинские беспилотники Bayraktar TB2

Военнослужащие самопровозглашенной ДНР несколько раз предпринимали попытки уничтожить украинские беспилотники Bayraktar TB2, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что эту информацию сперва представили сами ополченцы, а позже она получила подтверждение и

В США из-за коронавируса были введены новые ограничения на въезд в страну

В США начали действовать новые правила, которые касаются ограничения въезда в страну. Как сообщается, на этот шаг было решено пойти из-за COVID-19, а точнее – из-за штамма омикрон, который быстро
  • Анна
  • 06.12.2021
  • читать 1 минуту

Политолог Солонников: Нужно ли России размещать в Беларуси ядерное оружие

Белорусский лидер Александр Лукашенко на днях заявил, что намеревается предложить России разместить на своей территории ядерное оружие. Возможность такого шага рассмотрел политический эксперт Дмитрий Солонников. Он отметил, что подобное вполне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – ясно, до -19 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 6 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 6 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – пасмурно, до 9 °C |