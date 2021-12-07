Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что структура польской ГТС может помочь «Газпрому» осуществить работу газопровода «Северный поток-2» с полной загрузкой.

В Польше есть юридическая компания Gaz System, которая работает по всем принятым в Европе правилам свободного рынка. В Германии для работы с «Северным потоком-2» была создана дочерняя структура «Газпрома» под названием Nord Stream 2 AG.

Эта компания должна удовлетворить требования ФСА по части сертификации и в будущем работать, как Gaz System. Система работы строится на основе аукционов и бронирования мощностей. Происходить это будет также, как и с «Ямалом-Европой». То есть, будет бронироваться тот объём, который будет выгоден для российской стороны.

Подобный подход, как заявил Марцинкевич, будет полностью соответствовать энергетическому законодательству Европы.

Ранее эксперт Карел Гирман заявил, что этой зимой “Северный поток-2” точно не начнёт работать. Объясняется это сложностями с сертификацией.