В словацком информационном агентстве DennikN, сославшись на слова эксперта в области энергетики Карела Гирмана, отметили, что «Северный поток – 2» точно не будет введен в эксплуатацию в эти зимние месяцы.

Согласно высказываниям украинского специалиста, последние события показывают, что нынешней зимой спорный трубопровод, идущий из РФ в ФРГ по морскому дну, точно не заработает из-за возникших сложностей с его сертификацией. При этом обстановка на энергетическом рынке Европы продолжает усугубляться из-за того, что европейские страны не подготовились к зиме.

Эксперт указывает на то, что нынешняя зима окажется очень холодной, а в топливных хранилищах при этом недостаточно запасов. Транспортировка газа по имеющимся маршрутам сейчас ограничена. Поэтому Гирман считает, что обстановка на рынке продолжит ухудшаться.