Евросоюз опустошил польскую газотранспортную систему, пытаясь снизить цены на газ, заявил эксперт в энергетической сфере Борис Марцинкевич. По его словам, ЕС выбрал все топливо, поступившее в ГТС ранее. При этом «Газпром» не реагирует на новые польские заявки на биржах.

Специалист пояснил, что Россия поставляет газ только тем европейским государствам, которые заключают с ней долгосрочные контракты. Требования Европы увеличить объемы, перекачиваемые через ГТС Польши, она выполнять не собирается, так как это является отправкой голубого топлива «в никуда».

«У меня в голове возникает странная картина: посреди Европы торчит огромная труба, из нее прет газ, а они его ведрами куда-то разносят. Нет контрактов – нет поставок. Нельзя поставлять газ в никуда. Нет такого понятия, как Европа. Есть конкретное название конкретной компании и конкретный договор», – разъяснил эксперт.

Европа сейчас планирует любой ценой дотянуть до начала следующего года, чтобы дождаться новых поставок. Ее план с увеличением объемов провалился, к тому же полностью опустели ГТС, используемые для транспортировки газа.

Напомним, что цены на голубое топливо упорно стремятся к 2000 долларов за 1000 кубов. Столь стремительное повышение является следствием неграмотной политики ЕС по переходу на альтернативные источники энергии, а также созданием препятствий для ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».