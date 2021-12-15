Командование ВСУ разбежится с Донбасса, оставив бойцов в качестве «пушечного мяса», уверен участник боев в регионе и военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что Киев все чаще обстреливает территории ЛНР и ДНР, а также стягивает новые силы к линии разграничения. Однако в случае конфликта высший офицерский состав бросится «спасать свои шкуры». Солдатам разбежаться не дадут, принеся их в жертву антироссийской истерике страны.

Марочко отметил, что многие военнослужащие ВСУ находятся под влиянием радикальных сил, эффективно «промывающих мозги». Они вдалбливают солдатам мысль о «третьей силе» на Донбассе, которая воюет против Украины.

Именно эти «зомби» продолжат воевать, даже если командиры разбегутся и сдадут президента Зеленского с потрохами. Кроме того, останутся на фронте и националистические батальоны, но они будут участвовать в боевых действиях исключительно за деньги.

Марочко отметил, что украинцы уже не рвутся в армию, как это было раньше. Военкоматам не удается набрать требуемое число добровольцев для фронта, так как рядовые жители страны воевать не хотят.