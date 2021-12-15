читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование ВСУ разбежится с Донбасса, оставив бойцов в качестве «пушечного мяса», уверен участник боев в регионе и военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что Киев все чаще обстреливает территории ЛНР и ДНР, а также стягивает новые силы к линии разграничения. Однако в случае конфликта высший офицерский состав бросится «спасать свои шкуры». Солдатам разбежаться не дадут, принеся их в жертву антироссийской истерике страны.

Марочко отметил, что многие военнослужащие ВСУ находятся под влиянием радикальных сил, эффективно «промывающих мозги». Они вдалбливают солдатам мысль о «третьей силе» на Донбассе, которая воюет против Украины.

Именно эти «зомби» продолжат воевать, даже если командиры разбегутся и сдадут президента Зеленского с потрохами. Кроме того, останутся на фронте и националистические батальоны, но они будут участвовать в боевых действиях исключительно за деньги.

Марочко отметил, что украинцы уже не рвутся в армию, как это было раньше. Военкоматам не удается набрать требуемое число добровольцев для фронта, так как рядовые жители страны воевать не хотят.

Вам может понравиться

Сенатор Цеков рассказал, почему Украина не начинает наступление на Донбассе

Заявления Кремля о готовности оказать помощь Донбассу в случае наступательной операции ВСУ останавливает Киев от приказа о начале полномасштабных боевых действий, уверен российский сенатор Сергей Цеков. Он отметил, что война

Новосибирские власти собираются ввести обязательную вакцинацию работников старше 60 лет

Александр Щербатов, руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, отметил, что в регионе планируют уже в ближайшие дни ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников в возрасте от 60 лет и

RND: Соболезнования Путина пострадавшим из-за торнадо регионам США стали сильным жестом

Президент РФ Владимир Путин высказал искренние соболезнования жителям регионов Соединенных Штатов, которые пострадали из-за промчавшегося по стране торнадо. Журналисты немецкого таблоида RND сочли это «примечательным жестом». Они отметили, что несмотря
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 15 декабря – пасмурно, до 10 °C |