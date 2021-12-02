Президент Польши Анджей Дуда «докрутил» себе голосов на выборах с помощью фальсификаций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он также уверен, что удержаться у власти Дуде помогли Соединенные Штаты.

«Вы же знаете, как победил Дуда? Он не набрал 50 процентов голосов, ему накрутили» – пояснил президент Беларуси.

Он напомнил, что польская оппозиция пыталась выступать против фальсификации выборов, но «американцы топнули» и зарубили возможные протесты на корню.

По словам Лукашенко, именно США принимают за Польшу все важные решения. Страна давно находится под внешним управлением, поэтому совершенно неважно, кто находится у власти. Белорусский президент отметил, что США «разрешили» Дуде поруководить еще немного, а потом посадят в кресло главы государства представителя оппозиции.