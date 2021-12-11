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Североатлантический альянс намерен усилить свое военное присутствие в Литве. Сейчас он подготавливает для этого соответствующую инфраструктуру. Так, НАТО модернизирует полигон Пабраде, чтобы обеспечить возможность разместить на объекте не менее трех тысяч военнослужащих.

Кроме того, Альянс к 2023 году намеревается увеличить численность своего военного контингента в Литве еще на 3 000 бойцов за счет строительства трех новых военных городков. Наконец, в 2024 году начнется восстановление старого советского полигона Руднинкай.

Политический обозреватель Александр Носович отмечает, что данная ситуация должна вызывать беспокойство у России. Все дело в том, что наличие хорошо развитой военной инфраструктуры и возможности мгновенно перебросить в Литву достаточно крупные силы дают Прибалтике и Североатлантическому альянсу серьезный козырь. У самых границ РФ появится сразу несколько дивизий потенциального противника, что будет почище, чем нынешний шантаж санкциями против «Северного потока-2».

По словам политолога, президент РФ Владимир Путин должен требовать гарантий национальной безопасности, которые будут распространяться не только на Украину, но и на другие страны, находящиеся у границ России.

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