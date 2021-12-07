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Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, в чём заключается цель проведения незапланированных учений флота США в Чёрном море. Его слова передаёт издание «Украина.ру».

Как отметил Литовкин, проведение в этом регионе незапланированных учений является хамством со стороны США. Несмотря на это, если нет нарушения территориальных вод и воздушного пространства России, последней следует реагировать спокойно.

По словам обозревателя, после того, как США позорно сбежали из Афганистана, они хотят восстановить своё реноме. Именно поэтому они приходят в Чёрное море, стараясь продемонстрировать, что могут находиться там, где хотят. При этом ходят они в нейтральных водах. Кроме того, таким способом они оказывают Украине и Грузии моральную поддержку, демонстрируя, что когда-нибудь их могут взять в НАТО.

В случае, если американские корабли всё же перейдут «красные линии», Россия отправит их «кормить рыб».

Ранее Виктор Литовкин сравнил американский и российский флот. Как он отметил, у России меньше авианосцев.

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