Публикация польского журналиста Яцек Бартосяка о возможной победе над Москвой представляет собой ненаучную фантастику. Польша никак не может одолеть РФ, так как на нее никто не собирается нападать, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, что Бартосяк написал, что риск «нападения России» на Украину повышается с каждым днем. И когда Москва захватит Киев, она «пойдет войной на Польшу».

Польский эксперт продолжил фантазировать и заявил, что если РФ не станет использовать ядерные ракеты, то у Варшавы будут достаточно крупные шансы одержать победу. Для этого нужно лишь перевооружить и реформировать войска, подготовив их к битве.

Леонков пояснил, что Россия не намерена нападать на Польшу. Все эти заявления о «нападении» – лишь способ заработка для Варшавы, Тбилиси и Киева.

«Все аргументы давно исчерпаны. Начались фантазии. Что касается абсурдности высказываний польского политолога… Дело даже не в его нелепом подходе к вопросу и заключении, что, если Польша создаст более сильную армию, она победит. Прогнозировать будущее нам позволяют накопленные знания. Российской Империи поляки всегда проигрывали», – напомнил эксперт.

Кроме того, у Польши нет никакого опыта участия в реальных боевых действиях. Операции НАТО в расчет брать не стоит, так как они проводятся в основном против слабых государств, не способных оказать достойное сопротивление.