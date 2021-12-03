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Во французском издании Le Point отметили, что РФ пытается расколоть европейское сообщество, «поощряя» и «наказывая» различные страны Европы разными тарифами на свои энергоресурсы.

Журналисты сообщают, что Москва решила сделать из Молдавии пример для других государств, сначала тянув с подписанием нового договора на поставки топлива, а затем, заставив ее экстренно выплатить долг за ранее поставленный газ. Однако молдаване все равно рискуют остаться без тепла в эти зимние месяцы, так как в Кишеневе во власти по-прежнему находится Майя Санду, которая «неугодна Кремлю».

Тем временем к лояльным РФ странам «Газпром» использует совершенно иной подход. К примеру, с Сербией было заключено соглашение на поставки «голубого» топлива по низким ценам. Схожая обстановка наблюдается в Венгрии, контракт с которой стал сильным ударом для Украины, так как раньше газ поставлялся через нее, а теперь этот поток исчез, что лишило Киев значительных доходов.

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