Киеву необходимо срочно оставить в покое свою идеологическую парадигму и начать переговоры о поставках газа с Москвой. В ходе возможной встречи президентов Владимира Путина и Зеленского должна быть обязательно поднята тема приобретения у РФ голубого топлива, уверен политолог Александр Лазарев.

Он пояснил, что сейчас поставки газа из России необходимы Киеву как воздух. Они сделают гораздо более выгодным производство, снизят цены на энергоносители, позволят уменьшить тарифы и стоимость продовольственных товаров для жителей страны. Зеленский тем самым заработает дополнительные баллы в копилку следующих выборов и снова оторвется от конкурентов.

Эксперт отметил, что выглядит все это совсем неплохо, но антироссийская политика Украины не даст возможности поднять тему газа. Кроме того, даже сама встреча Зеленского с президентом РФ находится пока под большим вопросом.