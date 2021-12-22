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В энергетическом кризисе, охватившем Европу, виновата совсем не Россия. Его спровоцировал сам ЕС, который упрямо продвигает альтернативные источники энергии, пишет итальянский портал La Stampa.

Авторы публикации, перевод которой представлен агентством РИА Новости, поясняют, что Евросоюз принял решение отказаться от угля, ядерной энергетики и газа. Последний пока еще используется в прежних объемах, однако они будут постепенно сводиться к минимуму.

Проблема в том, что на этой почве между странами ЕС возникают серьезные споры. К примеру, Германия уже отказалась от ядерной энергетики, а вот Франция, напротив, продолжает использовать ее, невзирая на позицию Брюсселя.

Именно эти разногласия и привели к стремительному росту цен на газ. ЕС же пытается сделать виноватой Россию, которая якобы специально манипулирует со стоимостью «голубого топлива», чтобы быстрее сертифицировать «Северный поток-2».

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