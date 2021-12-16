В информационном агентстве La Repubblica отметили, что Харьков раньше являлся пророссийским городом, однако за последние годы многое изменилось, поэтому сейчас местные жители готовятся к «вторжению» со стороны российских войск.

Авторы материалы отмечают, что если РФ решится вторгнуться на Украину, то ее танки первым делом направятся в сторону Харькова. При этом, согласно заявлениям западных СМИ, нападение якобы будет осуществлено уже в начале следующего года. Российская армия сможет добраться до указанного украинского города, в котором проживают около двух миллионов человек, всего за 30 минут.

Сославшись на украинских националистов, журналисты отметили, что штурм города превратится в настоящую бойню, так как армия Украины тоже получила современное вооружение и имеет свыше 80 000 бойцов, готовых сражаться с захватчиком. В Харькове Национальный корпус принялся обучать местных на случай войны с Россией и требовать от властей построить новые бомбоубежища.