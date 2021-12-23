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Япония и США разработали совместный план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване, рассказало издание Kyodo. Ссылаясь на источники в японском Кабмине, журналисты сообщили, что при ЧС Соединенные Штаты сразу примутся создавать временные военные базы на японской территории.

Для этой цели выбраны острова Рюкю в Восточно-Китайском море. Доставлять американских военных к месту временной дислокации будут Силы самообороны Японии.

Решение со временными базами, по словам журналистов, позволит свести к минимуму риски для жителей островов. Если разместить на них постоянные места дислокации американских войск, то японцы могут стать мишенями для потенциального противника. Именно поэтому базы будут оперативно создаваться уже после возникновения чрезвычайной ситуации.

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