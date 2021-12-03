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Как сообщают представители ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сегодня, 3 декабря, в ходе снегоуборочных работ погиб сотрудник «Водоканала». Рабочего зажало зубцами сепаратора для дробления снега, и он получил смертельные травмы.

По мнению политолога Сергея Простакова, причиной трагедии является отсутствие квалифицированных кадров, а также нежелание городских властей платить достойную зарплату сотрудникам коммунальных служб и финансировать эту сферу городского хозяйства.

Подобные трагические случаи показывают, что Смольный провалил процесс управления коммунальным хозяйством города, испытывающего сегодня большие проблемы, отметил эксперт.

«В Санкт-Петербурге, как можно заметить, вся система коммунального хозяйства работает с видимыми всем проблемами. Поэтому начинать необходимо с качественных изменений в его функционировании, так как невозможно мириться с тем, что уже который год подряд мегаполис оказывается бессильным перед снегом», – считает Сергей Простаков.

Начало зимы ознаменовалось в Петербурге транспортным и коммунальным коллапсом. Городские власти оказались неспособны справиться с последствиями снегопада, который обрушился на город с приходом циклона «Бенедикт».

Это произошло как раз после заверений губернатора Александра Беглова о полной готовности Северной столицы к зимнему периоду.

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