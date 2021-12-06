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Мануэль Бруг, критик из ФРГ, объяснил, почему в стране на время запретили показ балета «Щелкунчик». Ранее его назвали расистским из-за грима, который имитирует темную кожу.

Согласно словам эксперта, данное решение являлось ошибкой и полностью политизировано. Вину на случившееся он возложил на Кристиану Теобальд, и.о. худрука балетной труппы. Он отметил, что уже с 1980-х годов она играет роль «могильщицы» классического балета, а все ее действия продиктованы нынешним «духом времени».

Обозреватель отметил, что в соцсетях сейчас царит очень злобная атмосфера, из-за которой многие дети, проживающие в Берлине, не смогут в нынешнем году насладиться потрясающей постановкой балета Петра Чайковского. Этот спектакль в мельчайших подробностях воспроизводил оригинальный вариант, поставленный в 1892 году.

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