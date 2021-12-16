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Украина под настойчивым влиянием своих заокеанских хозяев активно готовится к войне против России. США подливают масла в огонь, бесконечно повторяя, что РФ «хочет напасть», и поставляют Киеву оружие якобы для оборонительных целей.

Военный эксперт Игорь Коротченко выявил в подготовке Киева к войне один важный изъян. Украинские военачальники, не имеющие реального боевого опыта, уверены, что РФ задействует против ВСУ танки и пехотные подразделения. Им даже невдомек, что мир давно изменился и сейчас в боевых действиях применяется совсем другое оружие.

В распоряжении РФ имеются современные виды вооружений, которые позволят эффективно ответить на украинскую агрессию или, если потребуется, вести успешные наступательные действия. Против него у Киева нет никакой защиты, поэтому исход гипотетической войны предопределен заранее. Высокопоставленные военные чиновники Украины отлично это знают и неоднократно прогнозировали быстрый разгром ВСУ в случае начала вооруженного столкновения.

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