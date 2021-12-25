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Агентство Reuters раздувает пламя очередного скандала, связанного с выдуманным Западом «нападением России» на Украину. Оно заявило, что на перевалочных пунктах у самых границ Украины появилось несколько десятков тысяч российских наемников, завербованных Союзом добровольцев Донбасса и Минобороны РФ.

Военный эксперт Игорь Коротченко назвал это заявление вбросом и пояснил, что Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну, в которой все методы хороши. И останавливаться он не собирается.

По словам Коротченко, в информационной войне активное участие принимают не только западные СМИ типа Bloomberg или Reuters, но и украинские политические структуры, имеющие влияние на медиаресурсы. Это не просто школьники, которые пишут в интернете всякую чушь, а специально обученные люди, действующие согласно конкретной стратегии.

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