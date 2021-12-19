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Патрульный корабль российского Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» и фрегат «Адмирал Григорович» провели маневры в водах Средиземного моря. В ходе учений они отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение подводной лодки условного противника.

Пресс-служба ЧФ России рассказала, что к поиску субмарины были привлечены базирующиеся на фрегате и патрульном корабле вертолеты Ка-27ПС. Они тренировались обнаруживать не только подлодки, но и оказавшихся за бортом людей.

После обнаружения субмарины винтокрылые машины передали ее координаты на корабли, которые и уничтожили условного противника.

Эксперты отметили успешное выполнение учебной задачи, а также заявили, что даже та относительно небольшая группировка российских субмарин и кораблей, которая сейчас находится в акватории Средиземного моря, способна создать вражескому флоту огромное множество серьезных проблем.

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