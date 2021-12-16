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Присоединение русскоязычной части Украины к РФ не станет катаклизмом и никак не повлияет на жизнь американцев, заявил конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий Республиканскую партию.

Он также заявил, что угрозы санкциями сейчас, когда Россия до минимума снизила свои долларовые активы и фактически является финансово независимым государством, выглядят просто смешно. США могут сколько угодно вводить новые ограничения, но на РФ они уже никак не повлияют.

Напомним, что Запад практически каждый день рассказывает о новых планах «нападения России на Украину». Киев сперва отрицал наличие российских войск на своих границах, но потом ему «подсказали» правильную позицию по этому вопросу.

В РФ в ответ на все обвинения заявляют, что нападать ни на кого не собираются. И уж тем более на Украину, которая для Москвы давно не представляет никакого интереса. Зато США постепенно осваивают территорию соседней страны, намереваясь превратить ее в один большой полигон с военными базами.

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  • Анна
  • 15.12.2021
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