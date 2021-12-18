читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дэн Стейнер, который возглавляет подразделение Moderna в Европе, раскрыл, сколько времени потребуется на создание вакцины, которая будет адаптирована под штамм COVID-19 омикрон.

Согласно его заявлению, для того, чтобы создать такую вакцину, потребуется менее трёх месяцев. Стейнер также отметил, что в настоящее время они ждут результатов исследования учёных, чтобы понять, требуется ли вообще производить модифицированную вакцину.

Сроки утверждения препарата, если его решат создавать, зависят от регулирующих органов. Требования этих регуляторов в разных странах могут различаться.

Отмечается, что в конце ноября представители Moderna сообщили, что разрабатывают более сильную вакцину, которая будет защищать организм от коронавируса лучше по сравнению с уже имеющимися препаратами.

Недавно специалисты из Австралии заявили, что в скором времени будет создана вакцина, которая обеспечит абсолютную защиту от коронавируса. Для создания этого препарата используется вакцина от туберкулеза БЦЖ.

Вам может понравиться

Японские ученые создали вакцину для борьбы со старением

Группа исследователей из Японии смогла создать вакцину, уничтожающую «клетки-зомби», наносящие вред соседним здоровым клеткам и ускоряющие старение организма. Специалисты отмечают, что эти опасные сенесцентные клетки все еще живы, однако прекращают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |