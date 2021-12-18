Дэн Стейнер, который возглавляет подразделение Moderna в Европе, раскрыл, сколько времени потребуется на создание вакцины, которая будет адаптирована под штамм COVID-19 омикрон.

Согласно его заявлению, для того, чтобы создать такую вакцину, потребуется менее трёх месяцев. Стейнер также отметил, что в настоящее время они ждут результатов исследования учёных, чтобы понять, требуется ли вообще производить модифицированную вакцину.

Сроки утверждения препарата, если его решат создавать, зависят от регулирующих органов. Требования этих регуляторов в разных странах могут различаться.

Отмечается, что в конце ноября представители Moderna сообщили, что разрабатывают более сильную вакцину, которая будет защищать организм от коронавируса лучше по сравнению с уже имеющимися препаратами.

Недавно специалисты из Австралии заявили, что в скором времени будет создана вакцина, которая обеспечит абсолютную защиту от коронавируса. Для создания этого препарата используется вакцина от туберкулеза БЦЖ.