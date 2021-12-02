Пользователи Windows 11 заметили, что компания Microsoft начала пытаться мешать загрузить браузер Chrome.

Как сообщается, теперь, когда пользователи Windows 11 пытаются загрузить Chrome при помощи фирменного браузера Edge, у них появляется всплывающее сообщение, которое гласит, что браузер от Microsoft безопаснее. Также в этом сообщении указывается, что Edge работает на той же технологии, что и Chrome.

Этим дело не ограничивается – в сообщении также заявляется, что Chrome «будто бы из 2008 года». Microsoft Edge, как было указывается, является новым.

Кроме того, если в поисковой систему Bing, которая также принадлежит Microsoft, вбить запрос «download browser», то появится ответ, гласящий, что нет необходимости скачать новый браузер, и рекомендуется использовать Edge. Впрочем, все эти сообщения загрузить Chrome не помешают.

На данный момент такая проблема есть только у пользователей Windows 11.

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