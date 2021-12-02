Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователи Windows 11 заметили, что компания Microsoft начала пытаться мешать загрузить браузер Chrome.

Как сообщается, теперь, когда пользователи Windows 11 пытаются загрузить Chrome при помощи фирменного браузера Edge, у них появляется всплывающее сообщение, которое гласит, что браузер от Microsoft безопаснее. Также в этом сообщении указывается, что Edge работает на той же технологии, что и Chrome.

Этим дело не ограничивается – в сообщении также заявляется, что Chrome «будто бы из 2008 года». Microsoft Edge, как было указывается, является новым.

Кроме того, если в поисковой систему Bing, которая также принадлежит Microsoft, вбить запрос «download browser», то появится ответ, гласящий, что нет необходимости скачать новый браузер, и рекомендуется использовать Edge. Впрочем, все эти сообщения загрузить Chrome не помешают.

На данный момент такая проблема есть только у пользователей Windows 11.

Ранее мы сообщали о первом обновлении отечественной операционной системы “Аврора”. Сейчас обновление проходит сертификацию.

Вам может понравиться

Пользователи Reddit высмеяли министров НАТО за угрозы в адрес России

Североатлантический альянс грозит России «страшными последствиями» за гипотетическую эскалацию конфликта на Украине. Но на деле Запад способен лишь размахивать санкциями и выражать глубокую обеспокоенность. Никаких действий он не предпримет, все

На окраине Донецка заметили российский комплекс “Панцирь-С”

В Сети появилось несколько фотографий зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Авторы постов пишут, что ЗРПК движется по направлению к Донецку, сообщил портал Avia.Pro. Нельзя исключать, что эта информация достоверна, так как именно

В Харькове продемонстрировали модернизированный командирский танк Т-64БВК для ВС Украины

Харьковский бронетанковый завод модернизировал командирский танк , который находится на вооружении ВС Украины. Инженеры отмечают, что существенно улучшили параметры боевой машины. Они оснастили командирский танк системой спутниковой навигации, тепловизионным и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |