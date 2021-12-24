Губернатор Александр Беглов утвердил кандидатуру юриста и управленца по образованию Юлию Киселеву на должность главы комитета по градостроительству и архитектуре. Человек без профильного образования занимает эту должность уже при третьем губернаторе.

Юлия Киселева уже занимала кресло главы КГА. Тогда ее назначала Валентина Матвиенко. Чиновницу перевели из другого смольнинского комитета — по земельным ресурсам и землеустройству. Но в 2013 году она внезапно написала заявление на увольнение. Чиновницу сняли с должности, в СМИ тогда писали, что истинной причиной стало отсутствие профильного образования.

Киселева в итоге стала главой Василеостровского района. Но в 2019 году ее уволили за плохую уборку снега.

У чиновницы есть «достижения», которые ей до сих пор не могут забыть. Например, внесение в Генплан Многофункционального комплекса на Ушаковской набережной в свое время стал причиной коррупционного скандала.