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Водители личных транспортных средств собственноручно создают проблемы снегоуборочной технике, оставляя автомобили под запрещающими знаками. Таким обвинением отметился комитет по благоустройству Петербурга, отвечающий за очистку города от осадков.

Впрочем, владельцы ТС зачастую придерживаются иного мнения, парируя «атаки» Комблага куда более убедительным аргументом, — улицы не убирают, даже когда машин на обочинах нет, пишет издание «Петербург Ньюс».

В четверг, 9 декабря, комитет обнародовал видеоотчет, где демонстрировался процесс ликвидации последствий циклона «Бенедикт». В рамках ролика представитель комитета свалил вину за неубранные обочины на водителей, припаркованные машины которых, по его мнению, мешают производить очистку проезжей части.

«Идет окучивание, погрузка и вывоз снега. Но, к сожалению, не все автовладельцы (соблюдают правила ПДД. — Прим. ред.), вот две машины стоят, и, к сожалению, этот участок сегодня не будет убран. Хотя машины прошли порядка 300 метров», — отметил представитель Комблага.

Дорожные знаки, ограничивающие парковку личных транспортных средств в определенный временной промежуток, например, с 09:00 до 17:00, действительно нередко используются коммунальщиками для очистки тех или иных улиц. В случае нарушения действия указателя владелец рискует не только временно лишиться автомобиля, но и получить штраф. Такие меры вынуждают большинство водителей соблюдать ПДД.

В комментариях под видеороликом петербуржцы возразили представителю комитета, напомнив ему о реальном положении дел. Так, по словам пользователей Сети, даже те участки местности, где помехи отсутствуют, до сих пор не убраны. Подобная ситуация, например, сложилась на улице Катерников.

Ради любопытства некоторые горожане даже прибегли к методу эксперимента, пронаблюдав за частотой уборки обочин при полном отсутствии ТС на ней. Спецтехники они так и не дождались:

«Еще бы приезжала техника убирать улицу в дни действия знаков! Это издевательство! Воскресенье и понедельник нельзя парковаться. С 28 ноября ни разу не было техники у нас!»

К слову, ответ представителей комитета не заставил себя долго ждать: график уборки территории мог смещаться из-за неназванных обстоятельств.

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