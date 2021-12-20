Киев продолжает делать провокационные заявления о гипотетическом «нападении России» на Украину. Мало того, он пытается еще и запугать РФ. Так, Главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что Москва понесет серьезные потери, если «развяжет войну». Намного большие, чем планировалось в 2014 году.

По словам Неижпапы, вероятность войны сохраняется с тех самых пор, однако с каждым годом украинская армия становится все сильнее. Одновременно возрастает и «цена победы» для Москвы.

Киев в последнее время говорит только о возможном «нападении России» с подачи Запада. При этом он не забывает заострять внимание на серьезном усилении «второй армии в Европе». Однако на деле в распоряжении Украины не появилось нового вооружения, кроме «Джавелинов» и турецких беспилотников «Байрактар». Помимо этого, многие эксперты считают, что больше половины состава ВСУ перейдет на сторону РФ, если гипотетическая война действительно начнется.