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Украинский фрегат «Гетьман Сагайдачный», являющийся флагманом ВМС страны, в 2031 году «выйдет на пенсию» и будет заменен. Его функции передадут корвету проекта 58250, из которого в ходе достройки сделают фрегат.

О скором списании «Гетьмана Сагайдачного» рассказал командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Он отметил, что корвет «Владимир Великий», который сейчас строится, наделят всеми возможностями фрегата, поэтому он станет флагманом флота Украины. Помощь в достройке уже вызвалась оказать Великобритания.

Нынешний флагман «Гетьман Сагайдачный» был принят на вооружение флота в 1993 году. Он несколько раз принимал участие в операциях по борьбе с пиратами, которые инициировали Евросоюз и Североатлантический альянс. Однако в основном этот корабль просто совершал визиты в другие страны, фактически не задействовав свой боевой потенциал.

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