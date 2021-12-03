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Российские ВС в случае «нападения на Украину» понесут крупные потери, заявил командующий ООС Александр Павлюк. В том, что «РФ нападет», генерал абсолютно не сомневается.

Он заявил, что Москва планирует блицкриг уже несколько лет, поэтому ее наступательная операция – это только вопрос времени. Она нанесет серию мощных ударов, чтобы отрезать подразделения ВСУ, находящиеся на линии разграничения в Донбассе, от остальных войск и затем захватит всю территорию страны.

По словам Павлюка, украинская армия готова к такому сценарию развития событий, поэтому окажет ожесточенное сопротивление. Это сорвет быстрое наступление РФ, приведет к серьезным потерям в рядах ее ВС и заставит отказаться от своих планов.

Напомним, что Киев восьмой год планирует «нападение России». Иногда он ограничивается лишь заявлениями о «скором наступлении», а иногда даже называет точные даты. Но все эти прогнозы нужны украинским властям, чтобы выделять деньги на оборону и успешно их «осваивать».

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