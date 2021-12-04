На линии разграничения на Донбассе находятся украинские военные подразделения, вооруженные ПТРК Javelin, которые Киев получил от США. Если в регионе возникнут серьезные угрозы национальной безопасности страны, то это оружие будет сразу же применено, заявил Командующий ООС Александр Павлюк.

Портал «Военное дело» подчеркивает, что украинский военачальник не захотел комментировать информацию о применении американских ПТРК военнослужащими ВСУ. Он заявил, что использование отдельных видов оружия представляют собой гостайну и не подлежат разглашению.

Павлюк также заявил, что не раскрывает информацию о применении противотанковых комплексов, так как средства массовой информации на Украине могут спекулировать этими данным и перекручивать их в собственных интересах для привлечения внимания читателей.