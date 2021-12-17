Художественный руководитель Театра им. Ленсовета, народная артистка Лариса Луппиан поддержала коллегу по цеху Ивана Краско, который попросил президента России обратить внимание на халатность властей Санкт-Петербурга в коммунальной сфере.

На днях известный актер Иван Краско в открытом письме обратился к президенту Владимиру Путину, в котором призвал главу государства обратить внимание на плачевную ситуацию в Петербурге, связанную со снежными завалами. Народный артист был вынужден две недели оставаться дома, поскольку, ввиду своего преклонного возраста, он просто не мог выйти на улицу, опасаясь гололеда и сугробов. По его словам, коммунальные службы попросту бездействуют, и это вызывает вопросы о компетентности Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.

С мнением Краско полностью согласна и Лариса Луппиан. Она поддерживает решение коллеги обратиться напрямую к главе государства, хоть и считает, что уборка снега с тротуаров не должна входить в сферу президентских компетенций. Других способов решения проблемы актриса попросту не видит в то время, как обстановка на улицах становится все более невыносимой.

По ее словам, спокойно пройти по улице с маленькими детьми, а тем более с коляской – это настоящее испытание. Между тем пожилые люди почти лишены возможности попасть даже в аптеку. Народная артистка считает, что шум вокруг этой истории поднялся слишком поздно, и сложившуюся ситуацию так просто не решить – менять уже нужно всю систему работы коммунальных служб.

Напомним, после того как в Петербурге неожиданно выпал снег, застав коммунальные службы врасплох, прошло уже пол месяца. Никто так и не дал внятного ответа на вопрос, когда и какими способами Смольный будет разбираться с сезонным коллапсом. Между тем, число несчастных случаев, связанных с погодными условиями, продолжает расти.