читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Художественный руководитель Театра им. Ленсовета, народная артистка Лариса Луппиан поддержала коллегу по цеху Ивана Краско, который попросил президента России обратить внимание на халатность властей Санкт-Петербурга в коммунальной сфере. 

На днях известный актер Иван Краско в открытом письме обратился к президенту Владимиру Путину, в котором призвал главу государства обратить внимание на плачевную ситуацию в Петербурге, связанную со снежными завалами. Народный артист был вынужден две недели оставаться дома, поскольку, ввиду своего преклонного возраста, он просто не мог выйти на улицу, опасаясь гололеда и сугробов. По его словам, коммунальные службы попросту бездействуют, и это вызывает вопросы о компетентности Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.

С мнением Краско полностью согласна и Лариса Луппиан. Она поддерживает решение коллеги обратиться напрямую к главе государства, хоть и считает, что уборка снега с тротуаров не должна входить в сферу президентских компетенций. Других способов решения проблемы актриса попросту не видит в то время, как обстановка на улицах становится все более невыносимой.

По ее словам, спокойно пройти по улице с маленькими детьми, а тем более с коляской – это настоящее испытание. Между тем пожилые люди почти лишены возможности попасть даже в аптеку. Народная артистка считает, что шум вокруг этой истории поднялся слишком поздно, и сложившуюся ситуацию так просто не решить – менять уже нужно всю систему работы коммунальных служб.

Напомним, после того как в Петербурге неожиданно выпал снег, застав коммунальные службы врасплох, прошло уже пол месяца. Никто так и не дал внятного ответа на вопрос, когда и какими способами Смольный будет разбираться с сезонным коллапсом. Между тем, число несчастных случаев, связанных с погодными условиями, продолжает расти.

Вам может понравиться

«Киров» против Type 055: в HotCars сравнили, кто из них опаснее для ВМС США

На сегодняшний день крейсеры эксплуатируют фактически только военно-морские силы США, России и Китая. Канадский портал HotCars провел сравнение самых мощных кораблей, классифицированных в США и НАТО как крейсеры своих геополитических

The Drive: Представленная Россией новая версия БПЛА «Охотник» выглядит гораздо более совершенной

Москва выполнила свое обещание о производстве прототипа своего боевого беспилотника С-70 «Охотник» с улучшенными характеристиками малозаметности. Такое заключение дали военные обозреватели портала The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием

QQ-Tencent: Россия весомо показала Японии, что ей не следует мечтать о Южных Курилах

Российские военные в один день провели две значимых операции в Японском море, которые способны продемонстрировать Японии, что ей не следует строить планы силовых действий в отношении Южных Курильских островов. Об
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |