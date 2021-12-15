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Киев продолжает провокации в Черном и Азовском морях, однако совсем скоро Россия охладить их пыл, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что предприятие «Залив», расположенное в Керчи, сейчас строит универсальные десантные корабли проекта 23900, которые полностью изменят баланс сил в регионе.

Один из вертолетоносцев «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» точно останется в распоряжении Черноморского флота. По параметрам и вооружению эти корабли даже превосходят французские «Мистрали», которые Париж так и не отдал Москве. Поэтому они смогут поставить на место и Киев, и все чаще забредающие в Черное море натовские суда.

В беседе с изданием «ПолитРоссия» эксперт отметил, что вертолетоносцы будут выполнять оборонительные миссии. Так, вертолеты на их палубе позволят высаживать десант и пресекать диверсионные операции потенциального противника, а беспилотники – проводить разведку и атаковать врага в случае его агрессивных действий.

По словам Кнутова, один из кораблей займет место в Черном море, а второй – отправится в состав Северного либо Тихоокеанского флота.

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