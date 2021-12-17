Недавно китайский луноход «Юйта-2» обнаружил на Луне загадочный объект, который очень заинтересовал учёных.

Как сообщается, сфотографирован объект был в прошлом месяце. Находится объект на обратной стороне Луны, он имеет квадратную форму, чем и заинтересовал учёных. Предположительно, это всего лишь камень, который уже получил название «таинственная хижина». Однако учёным стало настолько любопытно, что они изменили ход движения лунохода, чтобы посмотреть на камень.

Находится объект всего лишь в 80 метрах от лунохода, однако на преодоление этого расстояния может потребоваться несколько месяцев. Связано это с тем, что луноход практически не двигается. Так, он заряжается от Солнца, потому не работает ночью. На Луне же ночь составляет 14,5 дня. Кроме того, луноход не работает за день до восхода и день после.

Таким образом, хоть луноход и высадился на Луну ещё в январе 2019 года, он проехал всего лишь 900 метров.

Недавно мы сообщали, что российские учёные обнаружили на Марсе огромные залежи льда. Найден лёд был в системе каньонов в долине Маринер.